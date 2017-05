Luxemburgo grita, México lindo y querido

Estos países, pese a sus enormes diferencias culturales, mantienen estupendas relaciones comerciales.

Con sus piedras areniscas que sirvieron de marco para levantar la ciudad, Luxemburgo, donde tiene su sede el tribunal de cuentas de la Unión Europea, que es la institución que vigila las finanzas de Europa. Entre colores pasteles como el amarillo, el rosa, el azul y el blanco se presenta ante los residentes y visitantes el casco antiguo de la ciudad que ha sido catalogado como patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO.

Luxemburgo es considerado un país modelo en Europa, en lo que tiene que ver con el intercambio cultural y el multilingüismo de quienes hacen vida en él. Es un ambiente multicultural, hay gente de todo el mundo y por supuesto entre ellos están los mexicanos.

Luxemburgo es muy próspero y posee reglas muy estrictas para los migrantes, muchos de ellos viven en la sombra ilegalmente en el país, haciendo trabajos de limpieza para residencias y hoteles. Los migrantes son una fuerza importante de trabajo que le aporta beneficios a la sociedad; pero al ser ilegales, traen para ellos y para quienes los contratan, riesgos radicales. Si se demuestra que un ilegal trabaja para alguien, se deporta al ilegal y quien lo ha contratado puede pagar un año de prisión.

Los mexicanos en Luxemburgo como otros migrantes, van en busca de mejores oportunidades de vida; pero las reglas son muy estrictas, lo ideal es irse con trabajo seguro. Para quienes están en una posición de migrante ilegal, el solo hecho de salir a comprar para comer es una aventura peligrosa. Los encargados de la autoridad permanentemente están tras la búsqueda de migrantes ilegales y constantemente son chequeados por la policía. Vivir así es muy estresante. El gobierno ha abierto un compás para darle la legalidad a muchos de quienes hacen vida en su país; pero a entender de quienes están bajo la condición de ilegales los requisitos son muy rigurosos.

México cuenta con un Consulado Honorario en Luxemburgo y sus relaciones son excelentes, este país que le da cobijo a mas de 500 mil habitantes se coloca entre uno de los tiene mejores condiciones sociales en el mundo. El ingreso percápita está alrededor de 85 mil dólares al año, comparado con España está muy por encima ya que esta tiene unos 30 mil dólares en ingresos por persona al año. El luxemburgués maneja cuando menos tres idiomas, es gente muy preparada, es un mercado que abre anualmente entre 100 y 150 mil puestos de trabajo. Quizás por eso sea uno de los países con mayor tasa de migrantes en el mundo.

La gastronomía es un magnífico embajador para estar en otro país y Luxemburgo no es la excepción, aunque no parezca muy probable, la comida mexicana está presente en el menú de opciones de los comensales que hacen vida o van de pasada por ese país. Existe una comunidad importante de mexicanos en Luxemburgo. Los mexicanos no son la mayoría de los inmigrantes en este hermoso paraje entre Bélgica. Francia y Alemania, quienes ocupan el sitial de honor son los lusos, han sido mucho los portugueses que han migrado a este país por la crisis económica que en Europa, unos países más que otros, están sufriendo y que apenas están comenzando a superar.

Pero no son pocas las empresas mexicanas en ese país, recordemos esta librería erótica, ya las relaciones entre ambos es de vieja data y son muy buenas, el comercio bilateral es muy satisfactorio para amabas naciones, aunque para ser honestos, la balanza comercial favorece a los latinoamericanos en modo muy sustancial. Luxemburgo es un gran inversor en México y vale destacar que la comunidad mexicana en ese país, es de gran nivel profesional y cuentan con muy buena formación académica.